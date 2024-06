Biden é pressionado a desistir, ganha apoio de Obama e garante que segue candidato à reeleição

Após o mau desempenho do presidente Joe Biden no primeiro debate com Donald Trump abrir uma crise no Partido Democrata, estrategistas e formadores de opinião debatem se é hora de trocar o candidato. Líderes da legenda saíram em defesa o presidente nesta sexta-feira (28), rejeitando pedidos para que ele se afaste da campanha. Ele ganhou o apoio do antecessor, Barack Obama, que lembrou ter "perdido" um debate para Mitt Romney na sua campanha vitoriosa de 2012.