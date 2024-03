Vladimir Putin afirmou, após sua vitória nas eleições presidenciais da Rússia no domingo (17), que pretende invadir mais regiões da Ucrânia. O objetivo, segundo ele, seria criar uma zona de tampão que proteja as forças russas, que estão em território dominado, de eventuais ataques de longo alcance e de incursos ucranianos. As informações são do g1.