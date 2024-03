Em junho de 2018, o brasileiro Mickey Barreto se hospedou no quarto 2565 do hotel

New Yorker. Barreto pagou, na ocasião, por uma única noite, US$ 200,57 (ou cerca de R$ 1.000). No entanto, ele não foi embora na manhã seguinte. Ele viveu no hotel pelos cinco anos seguintes e sem nunca pagar um centavo a mais. A história foi contada no domingo (24) pelo jornal New York Times (link restrito a assinantes do jornal norte-americano).