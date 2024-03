Quase um mês após a morte do opositor russo Alexei Navalny, um de seus principais aliados sofreu um ataque violento na terça-feira (12), na Lituânia. Leonid Volkov, considerado o "número 2" de Nalvani, foi hospitalizado em Vilna, capital do país, onde está exilado há cinco anos, após ser atacado com um martelo.