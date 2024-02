O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira (21) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. O encontro está marcado para as 9h, no Palácio do Planalto. Antony Blinken também irá participar da reunião de ministros do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, no Rio de Janeiro.