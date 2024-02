No último domingo (4), cidadãos de Paris aprovaram uma proposta para triplicar o valor do estacionamento de carros SUV na cidade, com 54,55% dos votos. Segundo a prefeita Anne Hidalgo, que convocou a votação, o modelo seria mais perigoso para os passageiros e mais prejudicial ao meio ambiente. Cerca de 1,3 milhão de pessoas puderam votar, conforme reportagem da BBC Brasil.