A execução de um homem condenado por homicídio está programada para esta quinta-feira (25) no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, com a administração de gás nitrogênio, um novo método que as Nações Unidas equipararam à "tortura". Kenneth Eugene Smith, 58 anos, está há três décadas no corredor da morte, após ter sido considerado culpado, em 1989, pelo homicídio da esposa de um pastor. A execução de Smith pode acontecer da meia-noite desta quinta até as 6h de sábado (26), segundo a imprensa americana. Em 2023, 24 execuções foram realizadas nos Estados Unidos, todas mediante injeção letal. Smith já passou por uma tentativa fracassada de execução em 2022, quando os funcionários penitenciários não conseguiram administrar-lhe com êxito a injeção letal.