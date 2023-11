Um dos 32 resgatados da Faixa de Gaza, Mahmoud Abuhaloub, 40 anos, chegou ao Brasil na expectativa de reencontrar o filho e viver dias de paz no Rio Grande do Sul. As últimas semanas foram de angústia e medo. A apreensão continua porque muitos de seus parentes permaneceram na região, que é o centro da guerra entre Israel e o Hamas.