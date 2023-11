Segundo maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, a Argentina elege o seu próximo presidente neste domingo (19), após uma campanha que dividiu o país. O peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, surpreendeu ao alcançar 37% dos votos no primeiro turno, em outubro. O oposicionista Javier Milei, que se define como um "anarcocapitalista", ficou em segundo, com 30%. Agora, os dois disputam os votos de milhões de argentinos que ficaram divididos entre os demais candidatos no mês passado.