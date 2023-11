A fronteira do Egito com a Faixa de Gaza, na passagem de Rafah, foi reaberta nesta segunda-feira (6), para a saída de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade. O enclave palestino é alvo de bombardeios intensos por parte de Israel depois que o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza invadiu e disparou mísseis contra o território israelense no início do mês passado.