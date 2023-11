Entre os brasileiros repatriados vindo da Cisjordânia que desembarcaram nesta quinta-feira (2) no país está um gaúcho, que tem Porto Alegre como destino final. O produtor rural Maged Gharib, 62 anos, natural de Estrela, no Vale do Taquari, chegou no início da manhã com o grupo de 32 pessoas, em mais uma etapa da Operação Voltando em Paz.