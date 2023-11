Em Beirute, uma multidão acompanhava o esperado discurso de Hassan Nasrallah, chefe do grupo radical islâmico Hezbollah, que é financiado pelo Irã e tem trocado disparos com Israel na fronteira com o Líbano. A expectativa era grande, e não só na capital libanesa: o mundo inteiro observou com atenção, em meio ao temor de que a guerra pudesse ganhar uma nova escala com a entrada oficial do Hezbollah no conflito - o que não aconteceu, pelo menos até agora.