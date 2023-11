O voo com brasileiros repatriados vindos de Gaza decolou do Cairo às 11h50min (horário local, 6h50min no Brasil) desta segunda-feira (13), na aeronave VC-2, cedida pela Presidência da República. O avião deve pousar na base aérea de Brasília às 23h30min (horário brasileiro) do mesmo dia. A aeronave seguirá diretamente para Las Palmas, na Espanha, onde fará a primeira parada técnica. A outra parada será na base aérea do Recife, já no Brasil.