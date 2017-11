Um tiroteio em uma igreja Batista no estado americano do Texas deixou várias vítimas neste domingo (4), informou a imprensa local, acrescentando que o atirador foi morto. Segundo a CNN, fontes policiais declararam que são 27 mortos e 24 feridos. O ataque aconteceu na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, uma pequena comunidade 50 quilômetros a sudeste de San Antonio, segundo relatos.

Pessoas no local disseram que o atirador entrou na igreja pouco antes do meio-dia e abriu fogo. Testemunhas afirmaram que cerca de 50 pessoas costumam aparecer nesse horário de culto matinal. Uma criança de dois anos está entre os feridos, informou o site Dallas Morning News.

Uma porta-voz do Connally Memorial Medical Center, nos arredores de Floresville, disse à Fox News que "recebemos pacientes do tiroteio", sem detalhar a quantidade. Helicópteros e equipes de emergência chegaram à cena do crime, e agentes do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam se dirigindo para o local, declarou o órgão.