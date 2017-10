Uma pessoa morreu nesta sexta-feira em novos protesto no Quênia, país muito dividido após a eleição presidencial da véspera, boicotada pela oposição e com baixo índice de participação.

A morte desta sexta-feira, em uma ação da polícia em Bungoma (oeste), se soma às quatro vítimas fatais registradas na quinta-feira. Dezenas de pessoas ficaram feridas nos bairros pobres de Nairóbi e no oeste do país.

A taxa de participação, segundo as estimativas, foi inferior a 35% dos 19,6 milhões de eleitores em mais de 90% das circunscrições, de acordo com Chebukati. O reduzido comparecimento às urnas provoca dúvidas sobre a legitimidade do próximo presidente.