Governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy (foto) não ficou satisfeito com a resposta do presidente catalão, Carles Puigdemont

O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira (19) que aplicará o artigo 155 que permite a Madri intervir diretamente nos assuntos da administração autônoma da Catalunha. A medida ocorre após o governo central não ficar satisfeito com a resposta do presidente catalão, Carles Puigdemont, que afirmou que a declaração de independência da região não foi votada pelo Parlamento local.

"Em consequência, o governo da Espanha continuará com os trâmites previstos no artigo 155 da Constituição para restaurar a legalidade na Catalunha", afirmou o governo em um comunicado, em referência ao texto que permite exercer as competências de uma autonomia caso esta não cumpra as leis.