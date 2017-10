Presidente catalão, Carles Puigdemont está no centro das atenções da polêmica separação

Em uma sessão parlamentar confusa na terça-feira da semana passada (10), Puigdemont fez menção de declarar a independência ao afirmar que assumia o mandato do referendo, inconstitucional, de 1º de outubro - com taxa de participação de 43% e 90% de votos a favor da secessão -, mas disse que a proclamação ficava em suspenso para permitir o diálogo com Madri.