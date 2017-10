Suspeito de realizar o ataque no entorno da Rosenheimer Platz teria fugido de bicicleta após deixar oito pessoas feridas

Oito pessoas ficaram feridas após um ataque a faca, na manhã deste sábado (21), em Munique, na Alemanha . O suspeito, de cerca de 40 anos, escapou em uma bicicleta e segue foragido, afirmou a polícia local no Twitter.

"Estamos à procura do agressor com todas as forças policiais disponíveis", acrescentou, observando que nenhuma das vítimas corre risco de morte. Oito pessoas foram feridas "levemente", segundo afirmou um porta-voz da polícia de Munique.