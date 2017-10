Agentes estatais e diretores da empresa Desenvolvimentos Energéticos (DESA) participaram do assassinato da ambientalista hondurenha Berta Cáceres, que se opunha à construção de uma hidrelétrica no território indígena, denunciaram nesta terça-feira cinco especialistas que investigaram o crime.

Oito pessoas estão presas acusadas de serem autoras materiais do assassinato, mas a direção do Copinh e a família de Cáceres exigem chegar aos autores intelectuais.

"A prova existente é concludente sobre a participação de muitos agentes estatais (policiais, militares e funcionários), diretores de alto escalão e empregados da DESA no planejamento, execução e encobrimento do assassinato" de Cáceres e tentativa de assassinato de Castro, estabeleceu o relatório denominado "Represa da violência".

O relatório também sustenta que o Ministério Público "estabeleceu que o planejamento, execução e encobrimento do assassinato (...) começou em novembro de 2015", que coincide com o período em que ocorreram mobilizações das comunidades indígenas e do Copinh em oposição ao projeto Agua Zarca para construir uma represa no rio Gualcarque, em território da etnia lenca.