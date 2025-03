Ações do grupo chinês BYD disparam após anúncio de sistema de recarga ultrarrápida

As ações do grupo chinês de carros elétricos BYD dispararam nesta terça-feira (18) e atingiram um nível recorde, depois que a empresa anunciou uma nova tecnologia de baterias que permite a recarga em um tempo similar ao necessário para encher um tanque de combustível.

A nova tecnologia pretende "resolver fundamentalmente a ansiedade dos usuários com a recarga", disse o fundador da BYD, Wang Chuanfu.

"Tentamos fazer com que o tempo de recarga dos veículos elétricos seja tão curto quanto o tempo de abastecimento de combustível", declarou durante uma apresentação na segunda-feira.

As ações da BYD em Hong Kong subiram mais de 6% nesta terça-feira e, em um determinado momento, alcançaram o maior valor de sua história.

A BYD registrou um forte crescimento nos últimos meses, com um aumento de vendas de 161% em fevereiro na China.

A Tesla, que enfrenta dificuldades no mercado dos Estados Unidos, sofreu no mesmo período uma queda de 49% no mercado chinês.