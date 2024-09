Cerca de 50 crianças da Fundação Pão dos Pobres participaram na quarta-feira (18), de uma oficina de iniciação musical com gaita no piquete da Corsan, no Parque Harmonia. A atividade faz parte de uma série de ações promovidas pela instituição de saneamento no Acampamento Farroupilha, com o objetivo de disseminar a cultura gaúcha entre alunos de escolas públicas municipais e estaduais.