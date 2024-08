Uma planta tóxica conhecida como Mio mio, comum em campos do interior do Rio Grande do Sul, pode ter sido a causa da morte de cinco cavalos que faziam parte de um grupo responsável por conduzir a Chama Crioula entre Alegrete e Chuí, ocorrida nesta quarta-feira (21). A informação é do coordenador da 6ª Região Tradicionalista, Roberto Ferreira.