“Hoje temos um planejamento estratégico muito mais maduro”, diz head de produto da Trinca

Quais os objetivos ao implementar IA dentro da dinâmica de trabalho?

A IA é uma tecnologia transformadora, capaz de alavancar e escalar ativos através de novas formas de desenvolvimento, mais rápidas, com mais qualidade e segurança, e impacto. Seja na forma com que esses ativos são construídos hoje ou na solução capaz de avaliar uma grande quantidade de dados, a IA é uma grande aliada na busca por três objetivos principais, motivadores, portanto de nossa utilização:

Como foi o processo de implementação junto com a equipe?

Nosso time de desenvolvimento de ativos digitais, representantes de produto, design e tech, adota IA no seu dia a dia de discovery e delivery desde o advento dela. Para além de algumas provas de conceito para clientes early adopters, que possuem mais disposição para testar e adotar novas tecnologias e soluções, empoderamos a equipe com ferramentas de IA no processo de desenvolvimento. Isso significa a utilização da ferramenta no processo de discovery — que é o entendimento do problema ou oportunidade que precisamos responder — e delivery — que é o desenvolvimento da solução em si para colocá-la no mercado rapidamente.