Xícara idêntica à da marca Tânia Bulhões foi encontrada por brasileira na Tailândia. Tânia Bulhões / @izapalmeira Tok Tok / Divulgação / Reprodução

Após ser alvo de críticas em redes sociais, a grife Tânia Bulhões anunciou que descontinuará quatro linhas de porcelana. A empresa foi centro de uma polêmica no início de fevereiro, quando um vídeo viral no TikTok mostrou peças idênticas às da marca de luxo em um estabelecimento comercial simples da Tailândia.

Em nota, a empresa afirmou que seus produtos são frequentemente copiados, e que não irá produzir mais as louças até a conclusão de sua fábrica, que está sendo construída em Minas Gerais (MG). Conforme o comunicado da empresa, serão descontinuadas as linhas Marquesa, Mediterrâneo, Entre Rios e Lírio.

“Pedimos desculpas aos nossos clientes por toda insegurança gerada e pelos questionamentos absolutamente legítimos que surgiram nos últimos dias”, ressaltou a marca (leia a íntegra abaixo).

O que aconteceu?

Durante viagem para a Tailândia, a criadora de conteúdo Izadora Palmeira comprou um café de aproximadamente R$ 5. No estabelecimento, a bebida foi servida em uma xícara idêntica à peça da coleção Marquesa da marca brasileira.

O fato chamou a atenção da influenciadora pois, no site da marca, a caneca custa R$ 210 reais. Izadora, então, checou a parte de baixo do recipiente e percebeu que a porcelana não tinha o logo da grife brasileira.

Ao retornar para o país, ela, que possui uma xícara da coleção Marquesa, comparou o vídeo feito na Tailândia com a louça que tinha em casa. Constatando que eram iguais, diferenciadas apenas pelo logo, Izadora gravou um vídeo mostrando a situação. "Para quem paga uma fortuna nas louças", escreveu na legenda.

O assunto ganhou novas proporções quando a influenciadora Isa Rangel fez outro vídeo sobre o assunto, comentando a publicação de Izadora e acrescentando mais informações.

O site da marca diz que as peças da coleção em questão foram desenhadas por Tânia e inspiradas nas antigas fazendas de Minas Gerais. Entretanto, Isa apontou que o fruto desenhado na peça, um limão siciliano, é originário do sudeste da Ásia.

A influenciadora também afirma que, caso o logo da marca seja raspado das peças de Tânia Bulhões, será possível ler que as peças foram feitas na Tailândia. Em publicação no Instagram, a grife afirmou que, até 2023, suas peças eram produzidas por parceiros externos. No caso da coleção Marquesa, o parceiro teria descumprido acordos contratuais.

Repercussão

Após a postagem de Izadora, a marca enfrentou uma série de críticas dos internautas, que foram acentuadas com o vídeo de Isa Rangel. Alguns acusaram a grife de fazer propagandas não condizentes com a realidade.

"O problema não é a pessoa comprar e revender com a sua marca... o problema é descrever como se fossem peças de criação própria com todo bla bla bla possível", escreveu uma internauta. "Já comprei tanta Tânia Bulhões no AliExpress", brincou outra.

O que diz a marca

Em comunicado, publicado no Instagram, a marca Tânia Bulhões agradeceu os relatos e afirmou ter realizado uma auditoria com seus fornecedores. Após esse processo, foi tomada a decisão de descontinuar as quatro linhas de porcelana. A equipe também pediu desculpas aos clientes.

Em nota enviada à CNN, a marca aprofundou sua explicação e destacou que, em 2023, eles adquiriram a fábrica Royal Limoges para garantir maior controle sobre suas produções.

"No futuro próximo, toda a porcelana que não for produzida na Royal Limoges será feita nessa nova unidade. Esse projeto não apenas nos dá mais controle sobre qualidade e propriedade intelectual, mas também nos enche de orgulho por trazer parte essencial da nossa produção para o Brasil", destacou.

Leia a nota na íntegra

Com 35 anos de história, a Tania Bulhões sempre buscou os melhores fornecedores e artesãos para garantir a qualidade dos seus produtos. Desde os primeiros anos da marca, quando ainda éramos pequenos, com poucas lojas, trabalhamos com centenas de parceiros em dezenas de países, espalhados por todos os continentes do planeta. Essa abordagem nos permitiu crescer e levar a essência da marca para novos mercados, mas também nos trouxe aprendizados importantes.

À medida que crescemos, percebemos que, especialmente com coleções antigas, poderíamos ter tido um controle mais rigoroso sobre nossa propriedade intelectual. Naquele momento, ainda não tínhamos a estrutura que temos hoje para proteger integralmente nossos designs e garantir um acompanhamento mais próximo da produção. Um de nossos parceiros, sem nossa autorização, vendeu no mercado local sobras de produção com defeito, algo que nunca esteve alinhado com os padrões da marca. Esse aprendizado reforçou nossa decisão de fortalecer cada vez mais nosso processo produtivo, assegurando que a originalidade e identidade da Tania Bulhões sejam sempre preservadas.

Nesse contexto, vale esclarecer um tema que ocasionalmente gera polêmica: a coleção Marquesa, criada em 2004. Além de ser um ícone no portfólio da marca, a coleção foi registrada em um livro editado pela própria Tania Bulhões em 2011, cujas fotos seguem disponíveis e que, inclusive, ainda pode ser adquirido em diferentes livrarias online. No mesmo ano, uma novela da Rede Globo exibiu cenas em que a xícara utilizada era da coleção Marquesa, da Tania Bulhões, reforçando a presença da marca em cenografias de grandes produções. A Rede Globo sempre adquiriu produtos da Tania Bulhões para cenografia de suas produções, algo que pode ser facilmente verificado com a própria emissora.

A Tania Bulhões também tem seus produtos frequentemente copiados. Nosso design, nossas coleções e até mesmo nossa identidade visual são reproduzidos sem autorização. Isso reforçou ainda mais a necessidade de fortalecer nossa produção própria, garantindo que nossos clientes sempre tenham acesso a produtos autênticos, feitos com o padrão de qualidade e sofisticação que fazem parte da nossa história.

Nos últimos anos, demos passos fundamentais nessa direção. Um dos marcos mais importantes desse movimento foi a aquisição do controle acionário da Royal Limoges, há cerca de dois anos. Essa é uma das fábricas de porcelana mais tradicionais da França, com mais de 200 anos de história. Durante anos, essa manufatura foi nossa parceira na produção de porcelana e, com o tempo, essa conexão se tornou ainda mais estratégica. Hoje, contar com a produção em Limoges significa preservar uma das mais ricas tradições artesanais da porcelana mundial. Essa aquisição nos permitiu consolidar ainda mais nosso controle produtivo, garantindo que cada detalhe das nossas coleções siga os mais altos padrões de qualidade e design autoral, alinhando tradição e inovação para entregar peças verdadeiramente únicas.

Estamos avançando ainda mais nessa verticalização. Há cerca de um ano, iniciamos a construção da nossa própria fábrica em Uberaba, Minas Gerais, nossa cidade natal. No futuro próximo, toda a porcelana que não for produzida na Royal Limoges será feita nessa nova unidade. Esse projeto não apenas nos dá mais controle sobre qualidade e propriedade intelectual, mas também nos enche de orgulho por trazer parte essencial da nossa produção para o Brasil. Investir em Uberaba, nossa cidade natal, é reafirmar nosso compromisso com nossas origens, contribuindo para o desenvolvimento local e fortalecendo ainda mais a identidade da Tania Bulhões no mundo.