Instagram restringe contas de adolescentes no Brasil; entenda

O Instagram aplicará novas restrições para usuários menores de 18 anos no Brasil e em outros países da América Latina. As mudanças são válidas a partir desta terça-feira (11).

A iniciativa tem como intuito aumentar a segurança online do grupo nessa faixa etária. As medidas são uma resposta da Meta , empresa responsável pelo Instagram, a processos judiciais e críticas feitas pela comunidade científica que acusam a rede social de ser danosa para a saúde mental dos jovens.

Como funcionam as mudanças no Instagram

Com a mudança, os perfis de adolescentes serão automaticamente privados . Assim, essas contas só poderão receber mensagens, marcações e menções de seguidores e conexões existentes.

Além disso, os jovens não receberão notificações do aplicativo entre 22h e 7h. As contas também terão configurações mais restritivas para conteúdos sensíveis, como postagens com cenas de violência ou nudez. Publicações que promovam procedimentos estéticos na aba "Explorar" também serão restringidas.