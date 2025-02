Morre o cinegrafista Oneide de Moura, funcionário do Grupo RBS durante 40 anos

Cinegrafista residia em Florianópolis. Oneide Moura / Arquivo Pessoal

Cinegrafista aposentado da RBS TV, Oneide Silveira de Moura faleceu na madrugada desta quinta-feira (13), aos 66 anos, em Florianópolis (SC). Carinhosamente conhecido como Fiapo, ele enfrentava um câncer de bexiga. A informação é de Lizie Antonello, coordenadora da RBS TV Centro-Oeste.

Oneide atuou como cinegrafista da RBS TV durante 40 anos, especialmente em pautas que envolviam Santa Maria, sua cidade natal, e municípios do centro do Estado. Aposentou-se em 2023, época em que mudou-se para a capital catarinense com o filho William Monte de Moura e a esposa, Silvana Monte.

"Tudo foi muito rápido e pegou todos de surpresa. Ontem mesmo antes do falecimento conversamos, planejamos o nosso futuro, conversou com os filhos, cunhado, amigos, sogro e irmãos. Parecia que tudo ia se ajeitar, mas o câncer foi muito rápido e tirou ele de nós", escreveu Silvana em seu perfil no Facebook.

O corpo de Oneide será sepultado no Crematório Vaticano, no bairro Itacorubi, em Florianópolis, a partir das 9h30min desta sexta-feira (14). Além da esposa, Oneide deixa o filho Willian, e as filhas Andressa e Victória.

— O que ele deixa como legado é nunca desistir do que a gente tem como objetivo, a persistência e a resiliência. Não fugir das batalhas, batalhar para conquistar as coisas — expressa o filho, William.

Uma trajetória inspiradora

Com a câmera em mãos, Fiapo participou da cobertura de acontecimentos que marcaram a história do Rio Grande do Sul. Suas imagens do incêndio na Boate Kiss, em sua cidade natal, rodaram o Brasil e o mundo.

Oneide chegou ao Grupo RBS "por acaso", com auxílio de um colega que trabalhava na empresa. A inexperiência no início foi um obstáculo que o cinegrafista contornou com estudo e aprendizado junto aos colegas ao longo dos anos.

— Eu estava desempregado e tinha um amigo meu que trabalhava aqui (no Grupo RBS), na Rádio Atlântida. (...) Daí ele vai me dizer assim, "Oneide, se te interessa, tem uma vaga de câmera na TV, de estúdio, câmera operador de áudio, tu vai lá e tu deixa um currículo — contou em entrevista ao podcast Tua Voz, Santa Maria.

No episódio, a repórter Amanda Boeira revelou um bastidor que demonstra o carinho que Oneide conquistou durante sua trajetória no Grupo RBS:

— Foi uma escolha disputadíssima. A gente estava conversando nos bastidores, vários colegas pediram para fazer parte, estar junto contando essa história (na gravação do podcast) — disse antes de iniciar a entrevista, conduzia ao lado do repórter Maurício Gasparetto.

Durante a entrevista, Oneide contou sobre o seu método de aprendizado. Relembrou que anotava tudo que aprendia no dia-a-dia, relia as anotações quando chegava em casa e simulava como se estivesse operando os equipamentos e sistemas, "cheio de botões" à época.

O método o tornou um cinegrafista de referência, com olhar apurado e imagens de exclusividade. Certa vez, uma "simples pauta" no centro de Santa Maria virou sua primeira chamada no Jornal Nacional, da Rede Globo.

Na ocasião, Oneide enquadrou uma senhora ajoelhada sob chuva no centro do município da região central, que enfrentava estiagem há quatro meses.

— Eu fui pra casa ansioso, liguei a TV e entra o Cid Moreira: "em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a tantos quilômetros de Porto Alegre, as luzes se acendem, a chuva cai e o pessoal agradece", ai eles botaram o crédito (das imagens) lá em baixo. Isso pra mim foi um prêmio — relembrou.

Além da atuação marcante como cinegrafista, Oneide era sinônimo de carinho entre os colegas de trabalho.

"Oneide, o "Fiapo", faz parte da história da RBS TV Santa Maria e de todo o Grupo RBS. (...) Querido por todos nós", diz texto de Lizie Antonello.

Por trás das câmeras

Conforme William, filho mais velho, o pai era um homem brincalhão, mas "sério quando tinha que ser".

— Dava aqueles puxões de orelha quando precisava, bem paizão mesmo. E como marido, ele era muito parceiro.

Colorado e fã de Beatles, passou ambas as paixões aos três filhos. Coube ao filho realizar um sonho do pai, ir ao show de Paul McCarteney em Florianópolis, em outubro do último ano.

— E uma das coisas que ele me falou na véspera (do falecimento) é que como eu fui no show, eu e minha namorada, a gente representou ele. Ele realmente estava muito contente com isso. O grande sonho dele era ir num show do Paul McCartney. E eu representei esse sonho dele.

