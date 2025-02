Conversas Cruzadas: Trump deveria negociar fim da guerra Rússia-Ucrânia?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília; doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS, Guilherme Thudium, para debater se Trump deveria negociar fim da guerra Rússia-Ucrânia.