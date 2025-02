Conversas Cruzadas: quais os rumos da investigação após morte de Deise, suspeita no caso do bolo envenenado?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o delegado e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré, a psiquiatra forense, professora e coordenadora do curso de formação em psicoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Vivian Day, e a cientista social, mestre em Antropologia Social e doutora em Ciência Política pela UFRGS; policial penal e membro do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (SINDPPENRS), ⁠Nívea Carpes, para debater a morte de Deise na prisão e os rumos da investigação.