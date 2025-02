Chuvarada em São Paulo causa deslizamentos e descarrilamento de trem

A chuva registrada desde a noite de sexta-feira (31) na região metropolitana de São Paulo provoca uma série de transtornos neste sábado (1º). Diversos pontos amanheceram alagados, após disparo de alerta para risco em vários municípios do Estado.

Um deslizamento de terra interrompeu o fluxo dos trens da Linha 7-Rubi da CPTM no trecho entre as estações Francisco Morato e Botujuru. Segundo a empresa que opera o transporte, um trem descarrilou no local. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra como ficou o trem:

Conforme o g1, o maquinista do trem atingido foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento (UPA) e passa bem.

O Rio Tietê, em São Paulo, transbordou, e o alagamento deixou a Marginal Tietê intransitável em pelo menos oito pontos, em ambos os sentidos. A via é uma das principais da capital paulista e para quem chega de outros municípios.

A Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos ainda na sexta, com alerta severo para chuva emitido novamente no sistema da Defesa Civil do Estado, que envia notificação aos celulares que estão no perímetro de risco.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 24 horas, choveu mais de 120 milímetros em alguns pontos da Grande São Paulo, como em Caieiras e Ferraz de Vasconcelos. O volume é quase a metade da média do mês de janeiro na região (258 milímetros).

O temporal começou no Centro, mas se espalhou para as outras regiões da capital durante a noite. Segundo a Defesa Civil estadual, a Granja Viana, em Cotia, e Embu das Artes e Itapecerica da Serra também registravam chuva muito forte por volta das 21h. Depois, o temporal passou a atingir as cidades do ABC.