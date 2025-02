CadÚnico estará fora do ar em todo o país durante a primeira quinzena de março

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Cadastro Único para programas assistenciais do Governo Federal (CadÚnico) vai ficar fora do ar em todo o Brasil entre os dias 1º e 16 de março devido à implementação de um novo sistema interno. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), durante este período o serviço não será interrompido.

As consultas, novos cadastros e atualização de dados realizados online estarão indisponíveis, mas os benefícios não serão prejudicados. A pasta aponta que, por conta da etapa de migração do sistema, os formulários eletrônicos podem ser usados e transmitidos após a normalização do serviço. Os formulários físicos, em papel, também seguirão disponíveis.

A data foi escolhida para incluir o período do Carnaval, com o objetivo de gerar menos impacto no trabalho dos operadores e entrevistadores. As mudanças são internas para os gestores e devem impactar os mais de 40 mil entrevistadores e operadores do Cadastro Único nas 9,5 mil unidades de cadastramento, além de 90 milhões de pessoas inscritas em todos os municípios brasileiros.

A ideia por trás da implementação do novo sistema do CadÚnico é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas) mais ágil. O sistema também contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, com o objetivo de garantir eficiência e evitar fraudes cibernéticas

Os gestores e operadores do CadÚnico que trabalham nas unidades de atendimento da assistência social irão receber treinamentos para aprenderem a utilizar a nova plataforma.