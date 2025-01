Morre Valter Henrique Fritsch, aos 43 anos 

Valter era conhecido pela atuação em diversas áreas. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Morreu nesta terça-feira (21), aos 43 anos, o professor doutor Valter Henrique Fritsch. Ele faleceu em decorrência de uma parada cardíaca no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Nascido em Arroio do Meio, Fritsch se mudou logo na infância para a Capital com a família. Formado em Letras e Língua Inglesa e Literaturas Correspondentes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) também possuía mestrado e doutorado pela mesma instituição.

Ele era docente no Instituto de Letras e Artes (ILA) e no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) nos campus de São Lourenço do Sul e de Rio Grande.

Ele ingressou na Furg em abril de 2015, para lecionar no curso de Educação do Campo. Com experiência em teatro, promoveu oficinas de contação de história e cursos de extensão envolvendo literatura e teatro para seus alunos. Posteriormente, passou a ministrar aulas de Letras.

O docente era muito solicitado para bancas de avaliação de pós-graduação na área de Concentração em Estudos da Linguagem e História da Literatura porque tinha entusiasmo pelo que fazia e dedicação na formação dos seus alunos.

Concomitantemente com a docência, ele fez curso de drag queen e chegou a se apresentar em Porto Alegre. O doutor era considerado pelos amigos uma figura multifacetada e de muitos talentos.

Entre seus projetos em andamento, estava a continuidade de seus estudos sobre espiritualidade e psicologia. Também aplicava reiki e estudou bruxaria. Recentemente, participou de uma formação na umbanda e estudava a psicologia de Carl Jung e Constelação Familiar.

Ele deixa o namorado Alessandro e os irmãos Vanessa, Vinícius e Deise, assim como o ex-marido, com quem foi casado por 18 anos, e amigo, o jornalista Israel de Castro Fritsch.

O velório irá ocorrer nesta terça-feira (21), a partir das 19h, na capela J do cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre.