Conversas Cruzadas: com cessar-fogo em Gaza, troca de reféns por prisioneiros é justa?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o colunista da Zero Hora e apresentador do Rivo News, Gabriel Wainer, a professora e doutora em Direito Internacional na UFRGS, Tatiana Squeff, e o professor e vice-coordenador de Relações Internacionais na PUCRS, João Jung, para debater se troca de reféns por prisioneiros após cessar-fogo em Gaza é justa.