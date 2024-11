Equipes da prefeitura de Jaguarão e dos bombeiros atuam no auxílio às famílias afetadas pelo grande volume de chuva que atingiu o município do sul do Estado durante a tarde e o começo da noite deste sábado (2). Há registros de alagamentos em dezenas de ruas também em Arroio Grande. O Rio Grande do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).