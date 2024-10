Três pessoas precisaram de atendimento médico após inalarem a fumaça do incêndio no Shopping 25, na Rua Barão de Ladário, no Brás, no Centro de São Paulo na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as vítimas estão em observação, e o estado de saúde delas é estável. Todas estão recebendo hidratação. As informações são do jornal O Globo.