Shopping do Brás atingido por incêndio está com auto de vistoria vencido desde agosto, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que o shopping atingido por incêndio na manhã desta quarta-feira (30) está com a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido desde agosto. Segundo o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação que tenta controlar as chamas no Shopping 25, na Rua Barão de Ladário, o AVCB deve ser renovado periodicamente para garantir que a edificação está de acordo com as normas de segurança contra incêndio da corporação.