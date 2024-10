Planejando o futuro: os gastos da geração "sanduíche" com filhos e pais idosos

A projeção de gastos ganha outro patamar quando o casal tem filhos, alegria incomparável que merece ser desfrutada com tranquilidade. De largada, há despesas com fraldas e vacinas, passando, no futuro, à mensalidade da faculdade e até um intercâmbio. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um terço da renda familiar é para criação dos pequenos. Com o dado, o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) calculou que manter um filho até os 18 anos exige de R$ 480 mil a R$ 1,2 milhão da classe C, de R$ 1,2 milhão a R$ 2,4 milhões da classe B e mais de R$ 3,6 milhões da classe A.