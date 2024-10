A devolução de recursos do Auxílio Emergencial recebidos por beneficiários do Rio Grande do Sul é de mais de R$ 36,5 milhões. É o que aponta balanço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão do programa. O Auxílio Emergencial foi instituído durante o auge da pandemia visando garantir renda mínima aos brasileiros em situação vulnerável.