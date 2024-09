Susane Paula Muratoni Geremia, de 64 anos, conhecida por "morar" em um restaurante do McDonald's no Leblon, bairro do Rio de Janeiro, foi presa neste sábado (31) por injúria racial, segundo o jornal O Globo. Ela foi detida em flagrante depois que clientes que tiravam fotos delas alegaram que foram ofendidas com termos racistas.