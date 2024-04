As duas gaúchas que estão há meses "morando" em um McDonald's no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, foram alvo de ações judiciais de despejo, por falta de pagamento, em imóveis que ocuparam anteriormente. A reportagem da rádio CBN, que acompanhou a rotina das duas por vários dias, confirmou que elas são Bruna Muratori Geremia, de 31 anos, e Susane Paula Muratori Geremia, de 64. A apuração da emissora carioca afirma que elas deixaram de pagar proprietários de imóveis e hotéis do Rio de Janeiro.