A história das duas gaúchas que se abrigam em uma unidade da rede de fast food McDonald's no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, segue repercutindo nacionalmente. O caso ficou conhecido a partir das matérias da CBN do Rio, escritas pelo repórter Pedro Bohnenberger, que por vários dias acompanhou a rotina das duas. A reportagem da CBN apurou que elas são mãe e filha e se chamam Suzane Paula Muratori Geremia, 64 anos, e Bruna Muratori Geremia, 31. Ambas seriam de Porto Alegre.