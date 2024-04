Há três meses, duas mulheres passam seus dias em uma unidade da rede de fast food McDonald's no Leblon, no Rio de Janeiro. A reportagem da rádio CBN acompanhou a rotina e conversou com elas. As duas, que disseram ser mãe e filha e se identificaram como Suzy e Bruna, afirmam que são gaúchas. Elas se recusaram a informar os sobrenomes ou a gravar entrevistas.