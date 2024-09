No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe a administradora pública e co-fundadora do Movimento Desconecta, Antonia Teixeira, e a diretora-geral da Escola Lumiar em Porto Alegre, ⁠Maria Soledad Gomez, para debater se a proibição de celulares nas escolas é válida ou um exagero.