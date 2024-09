Rescaldo Notícia

Combate a incêndio em área de vegetação dura mais de 24 horas em Estrela

De acordo com o Corpo de Bombeiros, gordura animal no solo fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Polícia Civil deve investigar o caso

02/09/2024 - 19h18min Atualizada em 02/09/2024 - 23h03min