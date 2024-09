Semana sob mau tempo Notícia

Cinco cidades estão em situação de emergência devido aos estragos causados pelas chuvas

Decretos foram incluídos no incluídos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Governo federal. Mais de 700 pessoas estão fora de casa no RS

27/09/2024 - 22h32min