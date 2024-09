Uma semana após ter interditado a operação no aeroporto de Torres, no Litoral Norte, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial, a revogação da medida. A decisão, assinada pelo gerente de Controle e Fiscalização da Agência Nacional da Anac, Marcos Roberto Eurich, permite a reabertura do aeródromo.