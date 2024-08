O levantamento mais recente da Receita Estadual sobre as empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul mostra recuperação ainda lenta em diversos setores. O 9º Boletim Econômico-Tributário sobre impactos das cheias nas movimentações econômicas dos contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi divulgado na segunda-feira (12).