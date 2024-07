Primeira cooperativa de crédito da América Latina é gaúcha e foi idealizada por padre que viajava montado em mula

Foi montado na mula Diana que o padre Theodor Amstad inspirou a criação de mais de 30 cooperativas ao redor do Rio Grande do Sul. Mais do que isso, foi esse excêntrico suíço que deu o pontapé inicial para a criação do primeiro banco cooperativo privado do Brasil. Para o Dia do Cooperativismo, comemorado neste sábado (6), Zero Hora visitou o Memorial Padre Amstad, em Nova Petrópolis, cidade onde o sacerdote encontrou, em meio aos imigrantes germânicos, solo fértil para plantar ideias trazidas de navio da Europa.