Conversas Cruzadas: soluções para a situação dos animais em abrigos é tema desta segunda-feira

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe a secretária da Causa Animal de Porto Alegre, Fabiana Ribeiro, a procuradora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, ⁠Ana Marchesan, a coordenadora do abrigo Centro Vida, ⁠Camila Wood, e a coordenadora da ONG Vets de Rua, ⁠Mariana Teixeira, para debater as soluções para a situação dos animais em abrigos no Rio Grande do Sul.