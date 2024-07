Passada a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a situação de animais resgatados segue demandando soluções. Desde maio, voluntários se engajaram no cuidado, enquanto abrigos foram abertos e fontes de renda, criadas. Porém, ainda é preciso planos permanentes, e não só iniciativas temporárias. Isso é o que vai ser debatido no Conversas Cruzadas desta segunda-feira (8).