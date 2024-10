Um acidente entre uma moto e um Corolla Cross causou lentidão no trânsito no Viaduto José Eduardo Utzig, no bairro São João, zona norte de Porto Alegre neste domingo (6). O acidente ocorreu por volta das 11h25min, quando o motociclista bateu na lateral do Corolla que saía da rua Dona Leopoldina para acessar o viaduto.